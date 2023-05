Німеччина перекине свій ЗРК Patriot зі Словаччини в Литву для охорони саміту НАТО

Німеччина розформує багатонаціональну групу з протиповітряної та протиракетної оборони у Словаччині й перемістить сили, які обслуговують комплекс Patriot, до Литви для охорони неба під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю оголосило Міністерство оборони Німеччини.

Рішення передислокувати ЗРК Patriot зі Словаччини до Литви Німеччина ухвалила на прохання Альянсу.

"Завдяки своїм різноманітним можливостям Бундесвер зробить значний внесок у забезпечення безпеки саміту НАТО. Це ще раз доводить: ми гнучкі і там, де ми потрібні – на Німеччину в Альянсі можна покластися", – прокоментував голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

Auf Anfrage des Bündnisses wird 🇩🇪 einen umfangreichen Beitrag zum Schutz des #NATO-Gipfels in Vilnius im Juli 2023 leisten. Auch die Kräfte der #Patriot-Mission in der Slowakei werden hierzu beitragen. Die dortige Multinationale Air and Missile Defence Task Force wird beendet👇 pic.twitter.com/TD6Pu50vZZ