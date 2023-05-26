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Німеччина перекине свій ЗРК Patriot зі Словаччини в Литву для охорони саміту НАТО

П'ятниця, 26 травня 2023, 20:48

Німеччина розформує багатонаціональну групу з протиповітряної та протиракетної оборони у Словаччині й перемістить сили, які обслуговують комплекс Patriot, до Литви для охорони неба під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю оголосило Міністерство оборони Німеччини.

Рішення передислокувати ЗРК Patriot зі Словаччини до Литви Німеччина ухвалила на прохання Альянсу.

"Завдяки своїм різноманітним можливостям Бундесвер зробить значний внесок у забезпечення безпеки саміту НАТО. Це ще раз доводить: ми гнучкі і там, де ми потрібні – на Німеччину в Альянсі можна покластися", – прокоментував голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

У Словаччині німецький Patriot з’явилися невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України у межах заходів із посилення східного флангу НАТО.

Берлін раніше попереджав про наміри до кінця року передислокувати зі Словаччини свої системи ППО Patriot як частину заходів із оптимізації ресурсів Бундесверу.

Як відомо, саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня, на нього запросили президента України Володимира Зеленського.

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