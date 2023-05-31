Германия направит в Словакию системы MANTIS, которые заменят Patriot

Германия до конца года отправит Словакии два зенитных артиллерийских комплекса MANTIS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Бундесвера.

Отмечается, что словацкие военнослужащие уже учатся работе с системами MANTIS.

В Бундесвере отметили, что с марта 2022 года усиливают противовоздушную оборону Альянса, временно разместив в Словакии, в частности, комплекс Patriot, который будет возвращен в Германию в этом году.

MANTIS – зенитный артиллерийский комплекс ближнего радиуса действия производства компании Rheinmetall Defence. Предназначен для защиты военных и стратегических объектов гражданской инфраструктуры от маловысотных воздушных угроз, в том числе пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

В декабре 2022 года тогдашний министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила о решении передать Словакии две батареи MANTIS из наличия Бундесвера. Эти установки будут прикрывать пункты технического обслуживания и ремонта переданной Германией Украине тяжелой техники.

Напомним, 26 мая стало известно, что Германия перебросит свой ЗРК Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО в Вильнюсе.