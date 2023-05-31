Прем'єр Іспанії застеріг від обрання правих "трампістів" на позачергових виборах

Лідер Соціалістичної робітничої партії Іспанії, прем’єр-міністр Педро Санчес, який після поразки на місцевих виборах оголосив про дострокове переобрання парламенту, закликав виборців утриматись від голосування за праві сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

У першій промові після призначення дострокових виборів до парламенту на 23 липня Санчес заявив, що ухвалиа таке рішення через "сумління" і тому, що не міг "дивитися крізь пальці" на "таке незаслужене і несправедливе покарання" своєї партії на виборах.

Іспанський прем'єр застеріг від обрання правих партій – Народної партії та партії Vox, які, за його словами, хочуть "зруйнувати все, що було побудовано, демонтувати все, що було досягнуто, покласти край прогресу і скасувати все, що було схвалено".

"Ми не можемо стверджувати це, тому що не знаємо їхньої програми, але ми можемо інтуїтивно відчувати це, тому що знаємо, яким інтересам вони служать", – додав він.

Санчес закликав іспанців визначитись, чи хочуть вони "продовжувати політику розширення прав" на чолі із соціал-демократичною силою, "відданою Європі", чи віддають перевагу "тандему крайніх правих, які копіюють прокламації, які ми бачили у Вашингтоні, Будапешті чи Бразиліа".

"Ми повинні якнайшвидше з'ясувати, чи хочуть іспанці мати в уряді Джо Байдена або Дональда Трампа, Лулу да Сілву або Жаїра Болсонару", – продовжив він.

Нагадаємо, на місцевих виборах у неділю Соціалістична робітнича партія прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса зазнала важких втрат, а консервативна Народна партія (PP) взяла під контроль низку ключових мерій і регіонів.

Парламентські вибори в Іспанії мали відбутися наприкінці року, та після поразки Санчес оголосив, що 23 липня іспанці достроково обиратимуть парламент.

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