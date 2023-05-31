Премьер Испании предостерег от избрания правых "трампистов" на внеочередных выборах

Лидер Социалистической рабочей партии Испании, премьер-министр Педро Санчес, который после поражения на местных выборах объявил о досрочном переизбрании парламента, призвал избирателей воздержаться от голосования за правые силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.

В первой речи после назначения досрочных выборов в парламент на 23 июля Санчес заявил, что принял такое решение из-за "совести" и потому, что не мог "смотреть сквозь пальцы" на "такое незаслуженное и несправедливое наказание" своей партии на выборах.

Испанский премьер предостерег от избрания правых партий – Народной партии и партии Vox, которые, по его словам, хотят "разрушить все, что было построено, демонтировать все, что было достигнуто, положить конец прогрессу и отменить все, что было одобрено".

"Мы не можем утверждать это, потому что не знаем их программы, но мы можем интуитивно чувствовать это, потому что знаем, каким интересам они служат", – добавил он.

Санчес призвал испанцев определиться, хотят ли они "продолжать политику расширения прав" во главе с социал-демократической силой, "преданной Европе", или отдают предпочтение "тандему крайне правых, которые копируют прокламации, которые мы видели в Вашингтоне, Будапеште или Бразилиа".

"Мы должны как можно быстрее выяснить, хотят ли испанцы иметь в правительстве Джо Байдена или Дональда Трампа, Лулу да Силву или Жаира Болсонару", – продолжил он.

Напомним, на местных выборах в воскресенье Социалистическая рабочая партия премьер-министра Испании Педро Санчеса понесла тяжелые потери, а консервативная Народная партия (PP) взяла под контроль ряд ключевых мэрий и регионов.

Парламентские выборы в Испании должны были состояться в конце года, но после поражения Санчес объявил, что 23 июля испанцы будут досрочно избирать парламент.

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