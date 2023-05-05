Вірменія та Азербайджан у США досягли прогресу у врегулюванні конфлікту - Блінкен

У Вашингтоні пройшли переговори глав МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова і Вірменії Арарата Мірзояна щодо нормалізації відносин між країнами.

Про їхні підсумки розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "сторони досягли значного прогресу у вирішенні складних питань".

"Обидві сторони продемонстрували щире прагнення до нормалізації відносин і припинення тривалого конфлікту між двома країнами", – зазначив Блінкен.

Держсекретар сказав, що і Вірменія, і Азербайджан "погодилися на певні умови" і тепер краще розуміють позиції одна одної.

"Я запропонував міністрам повернутися до своїх столиць, щоб поділитися з урядами думкою про те, що за наявності доброї волі, гнучкості та компромісу угода може бути досягнута", – додав він.

Блінкен зауважив, що і Вірменія, і Азербайджан матимуть повну підтримку Сполучених Штатів у їхніх зусиллях, спрямованих на забезпечення тривалого і стійкого миру.

Переговори Вірменії та Азербайджану у Вашингтоні у спробі нормалізувати відносини відбулися 30 квітня.

Перед цим в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу – основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.

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