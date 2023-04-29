Вірменія та Азербайджан проведуть переговори щодо мирного врегулювання у Вашингтоні

Вірменія і Азербайджан проведуть новий раунд переговорів у Вашингтоні в неділю, щоб спробувати нормалізувати відносини.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Вірменії, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"З 30 квітня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом. Заплановано черговий раунд переговорів щодо угоди про нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном", – повідомила прессекретар міністра Ані Бадалян.

Азербайджан офіційно не підтверджував проведення зустрічі.

Напруженість між двома країнами знову зростає через спірний регіон Нагірного Карабаху, куди в 2020 році були введені російські миротворці, щоб покласти край війні – другій війні, яку Вірменія і Азербайджан ведуть за цей анклав з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Гірський регіон є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але населений переважно етнічними вірменами.

Незважаючи на багаторічні спроби посередництва між Вірменією та Азербайджаном, вони досі не досягли мирної угоди, яка б врегулювала невирішені питання, такі як демаркація кордонів і повернення ув'язнених.

Минулої неділі Азербайджан встановив новий контрольно-пропускний пункт на шляху до Карабаху, в Лачинському коридорі, що Вірменія назвала грубим порушенням угоди про припинення вогню, укладеної у 2020 році.

На початку тижня офіційний Вашингтон висловив стурбованість появою блокпосту Азербайджану у Лачинському коридорі – головній транспортній артерії між Вірменією і Нагірним Карабахом.

Нагадаємо, 18 квітня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підкреслив готовність Єревана укласти мирну угоду з Азербайджаном із взаємним визнанням територіальної цілісності, що на практиці означає відмову від визнання незалежності Нагірного Карабаху.