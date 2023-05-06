Польща вимагатиме санкцій ЄС щодо російських сільськогосподарських товарів

Польща вимагатиме включення в наступний, одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії заборони на імпорт російської сільськогосподарської продукції до Європи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в коментарі агенції PAP заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось.

"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути запроваджені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС", – підкреслив польський дипломат.

Садось пояснив, що в Європи немає проблем із нестачею продуктів – навпаки, спостерігається їхній надлишок. "Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", – додав він.

Єврокомісія ніколи не пропонувала країнам ЄС запроваджувати санкції на продовольчі товари з Росії, пояснюючи це загрозою глобальній продовольчій безпеці.

Польща у квітні скерувала до Європейської комісії пропозиції для одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, де згадуються зокрема обмеження на імпорт російської нафти, газу та діамантів.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде зосереджений на боротьбі з ухилянням від уже запроваджених обмежень, зокрема щодо запасних частин і обладнання, які РФ використовує на полі бою проти України.