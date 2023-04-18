Польща пропонує в 11-му пакеті санкцій ЄС заборону імпорту всього російського газу й алмазів – ЗМІ

Польща у квітні скерувала до Європейської комісії пропозиції для нового, одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, де згадуються зокрема обмеження на імпорт російської нафти та газу.

Про це у вівторок повідомило агентство Reuters, яке ознайомилось із документом, пише "Європейська правда".

За словами дипломата ЄС, який говорив на умовах анонімності, пропозиції Польщі закладають початок довгих і складних переговорів між 27 країнами-членами об’єднання про майбутній санкційний пакет.

Варшава пропонує, серед іншого, зупинити імпорт російської нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба", що йде до Німеччини та проходить через Польщу. Нинішні санкції ЄС на трубопровідну нафту не поширюються.

Також польська сторона пропонує повністю заборони імпорт із Росії природного газу, зокрема скрапленого, й алмазів, а також обмежити співпрацю в галузі ядерної енергетики – останнє, як відомо, відкрито підтримали Німеччина й Литва.

Водночас Угорщина досі рішуче виступала проти будь-яких санкцій проти російської ядерної енергетики. Так само Бельгія, де розташований найбільший у світі центр торгівлі алмазами, досі успішно домагалась виключення заборони на їхній імпорт із Росії.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде зосереджений на боротьбі з ухилянням від уже запроваджених обмежень, зокрема щодо запасних частин і обладнання, які РФ використовує на полі бою проти України.

Високопосадовець ЄС у розмові з Reuters відмовився коментувати можливі терміни запровадження нових санкцій.