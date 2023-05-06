Польша будет требовать санкций ЕС в отношении российских сельскохозяйственных товаров

Польша будет требовать включения в следующий, одиннадцатый пакет санкций Европейского Союза против России запрета на импорт российской сельскохозяйственной продукции в Европу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в комментарии агентству PAP заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

"Мы считаем, что санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции должны быть введены немедленно, хотя бы из-за проблем, связанных с импортом украинской продукции в ЕС", – подчеркнул польский дипломат.

Садось пояснил, что у Европы нет проблем с нехваткой продуктов – наоборот, наблюдается их избыток. "Мы сейчас решаем проблему со значительно увеличенным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины", – добавил он.

Еврокомиссия никогда не предлагала странам ЕС вводить санкции на продовольственные товары из России, объясняя это угрозой глобальной продовольственной безопасности.

Польша в апреле направила в Европейскую комиссию предложения для одиннадцатого пакета санкций Европейского Союза против России, где упоминаются в частности ограничения на импорт российской нефти, газа и бриллиантов.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций ЕС против России будет сосредоточен на борьбе с уклонением от уже введенных ограничений, в частности в отношении запасных частей и оборудования, которые РФ использует на поле боя против Украины.