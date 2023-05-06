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Польша будет требовать санкций ЕС в отношении российских сельскохозяйственных товаров

Суббота, 6 мая 2023, 14:45

Польша будет требовать включения в следующий, одиннадцатый пакет санкций Европейского Союза против России запрета на импорт российской сельскохозяйственной продукции в Европу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в комментарии агентству PAP заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

"Мы считаем, что санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции должны быть введены немедленно, хотя бы из-за проблем, связанных с импортом украинской продукции в ЕС", – подчеркнул польский дипломат.

Садось пояснил, что у Европы нет проблем с нехваткой продуктов – наоборот, наблюдается их избыток. "Мы сейчас решаем проблему со значительно увеличенным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины", – добавил он.

Bloomberg: ЕС обсуждает механизм санкций против стран, через которые РФ получает запрещенные товары

Еврокомиссия никогда не предлагала странам ЕС вводить санкции на продовольственные товары из России, объясняя это угрозой глобальной продовольственной безопасности.

Польша в апреле направила в Европейскую комиссию предложения для одиннадцатого пакета санкций Европейского Союза против России, где упоминаются в частности ограничения на импорт российской нефти, газа и бриллиантов.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций ЕС против России будет сосредоточен на борьбе с уклонением от уже введенных ограничений, в частности в отношении запасных частей и оборудования, которые РФ использует на поле боя против Украины.

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