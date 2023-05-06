У Франції відсторонили двох популярних викладачів філософії через "нестриманість" у соцмережах

Міністерство освіти Франції ухвалило рішення відсторонити на три місяці доцентів філософських факультетів університетів у містах Руан і Марсель – Франкліна Нямсі та Рене Шиш – через "неодноразові" та "суперечливі" коментарі в соцмережах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рене Шиша відсторонили від роботи із середини квітня – відповідного листа відділу кадрів Міністерства освіти Франції викладач сам опублікував у своєму Twitter.

Згідно з листом, дисциплінарний комітет Міністерства розкритикував доцента за те, що він "підкреслював свій статус викладача у публічних заявах", а "частота цих висловлювань може вплинути на належне функціонування державної служби".

Доцент відомий у викладацькій спільноті агресивними коментарями про школу, яку він вважає "такою, що пливе за течією", а також є віцепрезидентом профспілки "Дія і демократія", яка об'єднує нечисленну групу освітян.

"На думку міністра, моє публічне висловлювання і аудиторія моїх коментарів завдають шкоди іміджу й репутації національної системи освіти", – відреагував Шиш у Twitter, де має 105 тисяч підписників.

Selon le ministre, mon expression publique et l'audience de mes propos portent atteinte à l'image et la réputation du service public de l'éducation nationale.

(Un message parmi des centaines...) pic.twitter.com/RLh4vvYcE3 — René Chiche (@rene_chiche) May 6, 2023

Франклін Нямсі, який має майже 160 тисяч підписників у Twitter, вважає, що його покарали через "критику африканської політики Франції", і заявив про "політичне переслідування". Він намагався оскаржити відсторонення в суді, але позов відхилили.

Асоціація викладачів філософії державної освіти Франції у заяві в п’ятницю вказала, що має лише "фрагментарні дані" про ситуацію з Шишом і Нямсі, але вони "достатні для того, щоб викликати законне занепокоєння вчителів".

Асоціація порушила питання про те, "як вчителі зможуть використовувати" свою свободу вираження поглядів, "не наражаючись на ризик отримати адміністративну санкцію, зокрема коли вони критикують політику, що проводиться урядом".

Нагадаємо, прокуратура Греції доручила провести перевірку щодо директора Грецького інституту геодинаміки Акіса Целентіса, який на 1 квітня пожартував, що популярний туристичний острів Санторині може перетворитись на "воронку" через вулкан.