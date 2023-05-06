Во Франции отстранили двух популярных преподавателей философии из-за "несдержанности" в соцсетях

Министерство образования Франции приняло решение отстранить на три месяца доцентов философских факультетов университетов в городах Руан и Марсель – Франклина Нямси и Рене Шиш – из-за "неоднократных" и "противоречивых" комментариев в соцсетях.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Рене Шиша отстранили от работы с середины апреля – соответствующее письмо отдела кадров Министерства образования Франции преподаватель сам опубликовал в своем Twitter.

Согласно письму, дисциплинарный комитет Министерства раскритиковал доцента за то, что он "подчеркивал свой статус преподавателя в публичных заявлениях", а "частота этих высказываний может повлиять на надлежащее функционирование государственной службы".

Доцент известен в преподавательском сообществе агрессивными комментариями о школе, которую он считает "плывущей по течению", а также является вице-президентом профсоюза "Действие и демократия", который объединяет немногочисленную группу педагогов.

"По мнению министра, мое публичное высказывание и аудитория моих комментариев наносят ущерб имиджу и репутации национальной системы образования", – отреагировал Шиш в Twitter, где имеет 105 тысяч подписчиков.

Selon le ministre, mon expression publique et l'audience de mes propos portent atteinte à l'image et la réputation du service public de l'éducation nationale.

(Un message parmi des centaines...) pic.twitter.com/RLh4vvYcE3 — René Chiche (@rene_chiche) May 6, 2023

Франклин Нямси, у которого почти 160 тысяч подписчиков в Twitter, считает, что его наказали за "критику африканской политики Франции", и заявил о "политическом преследовании". Он пытался обжаловать отстранение в суде, но иск отклонили.

Ассоциация преподавателей философии государственного образования Франции в заявлении в пятницу указала, что имеет лишь "фрагментарные данные" о ситуации с Шишом и Нямси, но они "достаточны для того, чтобы вызвать законное беспокойство учителей".

Ассоциация подняла вопрос о том, "как учителя смогут использовать" свою свободу выражения взглядов, "не подвергаясь риску получить административную санкцию, в частности когда они критикуют политику, проводимую правительством".

Напомним, прокуратура Греции поручила провести проверку в отношении директора Греческого института геодинамики Акиса Целентиса, который 1 апреля пошутил, что популярный туристический остров Санторини может превратиться в "воронку" из-за вулкана.