У Польщі колишньому віцепрем’єру висунули звинувачення у нелегальному виробництві цигарок

У Польщі трьом особам висунули звинувачення у справі про нелегальні сигарети, в якій були затримані колишній віцепрем'єр-міністр Роман Я. та його син Губерт Я.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News.

У п'ятницю Центральне бюро поліцейських розслідувань затримало колишнього віцепрем'єр-міністра Романа Я.

"Триває розслідування діяльності організованої злочинної групи, причетної, серед іншого, до незаконного виробництва тютюнових виробів і ввезення підакцизних товарів на польську митну територію", – повідомила в суботу речниця Регіональної прокуратури в Катовіце, прокурор Йоанна Сморчевська.

Дії групи мали на меті завдати шкоди державній скарбниці у вигляді втрати надходжень від акцизного збору. Митники визначили вартість недоотриманих надходжень до Державної скарбниці на суму понад 13,8 млн злотих.

Прокурор Сморчевська заявила, що понад 11 мільйонів сигарет без фіскальних акцизних марок знаходилися в напівпричепах тягачів, транспортному контейнері та на території двох об'єктів нерухомості, розташованих у Мазовецькому та Лодзькому воєводствах.

"У результаті цих оперативних заходів було затримано чотирьох осіб, у тому числі водіїв двох сідельних тягачів та двох осіб, які були власниками об'єктів нерухомості, де були виявлені вилучені співробітниками сигарети без фіскальних акцизних марок", – зазначила прокурор.

"Трьом особам, у тому числі двом водіям, пред'явлено звинувачення в участі в організованій злочинній групі та збуті підакцизних товарів без польських акцизних марок, а одній особі, тобто власнику майна, де були виявлені товари без акцизних марок, пред'явлено звинувачення в пособництві та підбурюванні до приховування цих товарів ", – зазначила прокурор Сморчевська.

Щодо двох водіїв, за клопотанням прокурора, суд застосував тимчасовий арешт на три місяці, а до власника майна прокурор застосував безоплатні заходи у вигляді поліцейського нагляду та майнової поруки у розмірі 50 000 злотих.

За інкриміновані діяння підозрюваним загрожують штрафи та позбавлення волі. Звинувачення в участі в організованій групі або об'єднанні з метою вчинення злочину або податкового правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п'яти років.

Польські ЗМІ не розкривають прізвище звинуваченого колишнього віцепрем'єра, відповідно до вимог законодавства, однак йдеться про Романа Ягелінського, який був міністром сільського господарства і віцепрем'єром в 1995-97 роках.