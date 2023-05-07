В Польше бывшему вице-премьеру предъявили обвинение в нелегальном производстве сигарет

В Польше трем лицам предъявили обвинения по делу о нелегальных сигаретах, в котором были задержаны бывший вице-премьер-министр Роман Я. и его сын Губерт Я.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Polsat News.

В пятницу Центральное бюро полицейских расследований задержало бывшего вице-премьер-министра Романа Я.

"Продолжается расследование деятельности организованной преступной группы, причастной, среди прочего, к незаконному производству табачных изделий и ввозу подакцизных товаров на польскую таможенную территорию", – сообщила в субботу пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Катовице, прокурор Йоанна Сморчевская.

Действия группы имели целью нанести ущерб государственной казне в виде потери поступлений от акцизного сбора. Таможенники определили стоимость недополученных поступлений в Государственную казну на сумму более 13,8 млн злотых.

Прокурор Сморчевская заявила, что более 11 миллионов сигарет без фискальных акцизных марок находились в полуприцепах тягачей, транспортном контейнере и на территории двух объектов недвижимости, расположенных в Мазовецком и Лодзинском воеводствах.

"В результате этих оперативных мероприятий были задержаны четыре человека, в том числе водители двух седельных тягачей и два человека, которые были владельцами объектов недвижимости, где были обнаружены изъятые сотрудниками сигареты без фискальных акцизных марок", – отметила прокурор.

"Трем лицам, в том числе двум водителям, предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и сбыте подакцизных товаров без польских акцизных марок, а одному лицу, то есть владельцу имущества, где были обнаружены товары без акцизных марок, предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве к сокрытию этих товаров", – отметила прокурор Сморчевская.

В отношении двух водителей, по ходатайству прокурора, суд применил временный арест на три месяца, а к владельцу имущества прокурор применил бесплатные меры в виде полицейского надзора и имущественного поручительства в размере 50 000 злотых.

За инкриминируемые деяния подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы. Обвинение в участии в организованной группе или объединении с целью совершения преступления или налогового правонарушения наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Польские СМИ не раскрывают фамилию обвиняемого бывшего вице-премьера, в соответствии с требованиями законодательства, однако речь идет о Романе Ягелинском, который был министром сельского хозяйства и вице-премьером в 1995-97 годах.