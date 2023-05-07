Німецький уряд і землі не можуть дійти згоди у сфері фінансування потреб біженців

Німецький уряд більше не планує виділяти фінансування прийому біженців федеральними землями.

Це випливає з проєкту документа майбутнього саміту з питань біженців, який є в розпорядженні ARD, передає "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Напередодні міграційного саміту, що відбудеться наступної середи в Берліні між федеральним, земельними та місцевими урядами, не вдасться досягти згоди в суперечці щодо питань фінансування. Федеральний уряд неодноразово підкреслював, що не надаватиме більше коштів на допомогу біженцям. Це також випливає з проєкту резолюції засідання.

У ньому федеральний уряд посилається на свою мільярдну допомогу, яку він надає, незважаючи на дефіцит бюджету – в той час як федеральні землі та муніципалітети зафіксували профіцит.

У найближчі роки буде надаватися лише одноразова допомога на загальні витрати, пов'язані з біженцями, у розмірі 1,25 мільярда євро, яка вже була надана.

Незважаючи на проєкт резолюції, який був надісланий федеральним землям у суботу вдень, керівники земель рішуче відновили свої вимоги щодо збільшення бюджету на біженців.

"Федеральний уряд повинен щонайменше подвоїти свою нинішню частку в 2,75 мільярда євро, – заявив глава землі Гессен Борис Райн, інакше, за його словами, розміщення та інтеграція не можуть бути профінансовані в довгостроковій перспективі. Анке Релінгер, прем'єр-міністр Саарланду, закликала "використовувати незатребувані фонди сприяння розвитку житлового будівництва для створення доступного житла, яке також може тимчасово використовуватися для розміщення біженців".

Хоча питання фінансування залишається спірним, між федеральним урядом і урядами земель існує певна згода щодо питання депортації. Федеральний уряд хоче полегшити повернення шукачів притулку, яким було відмовлено в наданні притулку, до їхніх країн. Згідно з проєктом постанови, правові норми, які до цього часу ускладнювали депортацію, мають бути скориговані. Зокрема, передбачається, наприклад, розширити можливості поліції щодо пошуку і продовжити термін так званого виїзного ув'язнення з десяти до 28 днів.

Федеральний уряд вже працює над європейським рішенням, підкреслила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. "Я хочу, щоб ми, європейці, нарешті діяли разом – незважаючи на весь опір"-сказала вона.

Нагадаємо, у Берліні з 24 лютого 2022 року по березень 2023 були зареєстровані 3250 злочинів проти українців.