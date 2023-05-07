Немецкое правительство и земли не могут прийти к согласию в сфере финансирования потребностей беженцев

Немецкое правительство больше не планирует выделять финансирование приема беженцев федеральными землями.

Это следует из проекта документа будущего саммита по вопросам беженцев, который есть в распоряжении ARD, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Накануне миграционного саммита, который состоится в следующую среду в Берлине между федеральным, земельными и местными правительствами, не удастся достичь согласия в споре по вопросам финансирования. Федеральное правительство неоднократно подчеркивало, что не будет предоставлять больше средств на помощь беженцам. Это также следует из проекта резолюции заседания.

В нем федеральное правительство ссылается на свою миллиардную помощь, которую оно предоставляет, несмотря на дефицит бюджета – в то время как федеральные земли и муниципалитеты зафиксировали профицит.

В ближайшие годы будет предоставляться только единовременная помощь на общие расходы, связанные с беженцами, в размере 1,25 миллиарда евро, которая уже была предоставлена.

Несмотря на проект резолюции, который был направлен федеральным землям в субботу днем, руководители земель решительно возобновили свои требования по увеличению бюджета на беженцев.

"Федеральное правительство должно по меньшей мере удвоить свою нынешнюю долю в 2,75 миллиарда евро, – заявил глава земли Гессен Борис Райн, иначе, по его словам, размещение и интеграция не могут быть профинансированы в долгосрочной перспективе. Анке Релингер, премьер-министр Саарланда, призвала "использовать невостребованные фонды содействия развитию жилищного строительства для создания доступного жилья, которое также может временно использоваться для размещения беженцев".

Хотя вопрос финансирования остается спорным, между федеральным правительством и правительствами земель существует определенное согласие по вопросу депортации. Федеральное правительство хочет облегчить возвращение искателей убежища, которым было отказано в предоставлении убежища, в их страны. Согласно проекту постановления, правовые нормы, которые до сих пор затрудняли депортацию, должны быть скорректированы. В частности, предполагается, например, расширить возможности полиции по поиску и продлить срок так называемого выездного заключения с десяти до 28 дней.

Федеральное правительство уже работает над европейским решением, подчеркнула министр внутренних дел Нэнси Фезер. "Я хочу, чтобы мы, европейцы, наконец действовали вместе – несмотря на все сопротивление" -сказала она.

Напомним, в Берлине с 24 февраля 2022 года по март 2023 были зарегистрированы 3250 преступлений против украинцев.