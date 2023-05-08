Європейський Союз планує ввести санкції проти китайських компаній, які звинувачує у продажу обладнання для підтримки російської військової машини.

Про це повідомило в неділю видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Сім китайських компаній опинилися у новому пакеті санкцій, який країни-члени ЄС обговорять цього тижня, йдеться в публікації з посиланням на копію санкційного списку.

За даними FT, до списку санкцій увійшли дві компанії з материкового Китаю, 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, а також п'ять компаній з Гонконгу, включаючи Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry і Alpha Trading Investments.

Деякі компанії, такі як King-Pai Technology, вже потрапили під санкції Сполучених Штатів. Вашингтон заявив, що компанія є китайським постачальником для багатьох підприємств російського військово-промислового комплексу.

Відтоді, як 14 місяців тому Росія розпочала вторгнення в Україну, ЄС ухвалив 10 пакетів санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб, що спричинило економічні труднощі та ускладнило фінансування російської війни.

За даними ЗМІ, ЄС також обговорює новий санкційний механізм, спрямований на треті країни, які недостатньо запобігають ухиленню Росії від уже запроваджених обмежень.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та "Групи семи", щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.