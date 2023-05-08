Европейский Союз планирует ввести санкции против китайских компаний, которые обвиняет в продаже оборудования для поддержки российской военной машины.

Об этом сообщило в воскресенье издание Financial Times, пишет "Европейская правда".

Семь китайских компаний оказались в новом пакете санкций, который страны-члены ЕС обсудят на этой неделе, говорится в публикации со ссылкой на копию санкционного списка.

По данным FT, в санкционный список вошли две компании с материкового Китая, 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять компаний из Гонконга, включая Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

Некоторые компании, такие как King-Pai Technology, уже попали под санкции Соединенных Штатов. Вашингтон заявил, что компания является китайским поставщиком для многих предприятий российского военно-промышленного комплекса.

С тех пор, как 14 месяцев назад Россия начала вторжение в Украину, ЕС принял 10 пакетов санкций против российских физических и юридических лиц, что повлекло экономические трудности и усложнило финансирование российской войны.

По данным СМИ, ЕС также обсуждает новый санкционный механизм, направленный на третьи страны, которые недостаточно предотвращают уклонение России от уже введенных ограничений.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и "Группы семи", чтобы получить важнейшие полупроводники и другие технологии для своей войны в Украине.