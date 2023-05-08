Італія судиться з "Газпромом" через скорочення постачання газу

Італійська державна компанія Eni звернулась до арбітражу у зв'язку з рішенням російського "Газпрому" скоротити постачання газу після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У документі до щорічних зборів акціонерів, які відбудуться 10 травня, Eni у відповідь на запитання акціонера вказала, що скорочення постачання газу з боку "Газпрому" "є предметом конфіденційного арбітражного розгляду".

"Контракти з "Газпром експортом" (дочірня компанія "Газпрому", яка займається експортом газу – ред.) залишаються чинними", – йдеться у відповіді. Від подальших коментарів Eni відмовилась.

Головний виконавчий директор Eni Клаудіо Дескальці наприкінці квітня заявив італійським ЗМІ, що постачання російського газу до Італії впало майже до нуля.

Італійська компанія прагне повністю замістити обсяги російського газу до 2025 року, використовуючи контракти з такими країнами-видобувачами газу, як Алжир, Єгипет, Мозамбік, Конго і Катар. До вторгнення в Україну Італія імпортувала близько 40% газу з Росії.

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо раніше оголошував, що країна планує покласти край своїй залежності від російського газу до кінця цього року.