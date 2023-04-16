Італія подолала залежність від російського газу – міністр енергетики

Італія з початку повномасштабної війни Росії проти України змогла знайти альтернативні джерела газу й позбулась залежності від російського "блакитного палива".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю Corriere della Sera заявив міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії Джільберто Пікетто Фратін.

"Якщо раніше Росія задовольняла 40% наших потреб у газі, то сьогодні ми отримуємо трохи більше 10%. Таким чином, ми подолали нашу залежність від Москви", – констатував урядовець.

Він додав, що Італія натомість збільшила імпорт газу трубопроводом зі Сходу за допомогою Трансадріатичного газопроводу, а також із Африки завдяки новим угодам з Алжиром і Лівією.

"Але справжньою гарантією є регазифікатори (установки з перетворення скрапленого природного газу в газоподібну форму – ред.), які дозволять нам купувати газ за найкращою ціною у світі", – зазначив Пікетто.

Також, за його словами, Італія покладатиметься на відновлювані джерела енергії та атомні електростанції.

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо раніше оголошував, що країна планує покласти край своїй залежності від російського газу до кінця цього року.

Італійська державна компанія Eni розраховує позбутися залежності від "Газпрому" у 2024 році.