Италия судится с "Газпромом" из-за сокращения поставок газа

Итальянская государственная компания Eni обратилась в арбитраж в связи с решением российского "Газпрома" сократить поставки газа после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В документе к ежегодному собранию акционеров, которое состоится 10 мая, Eni в ответ на вопрос акционера указала, что сокращение поставок газа со стороны "Газпрома" "является предметом конфиденциального арбитражного разбирательства".

"Контракты с "Газпром экспортом" (дочерняя компания "Газпрома", которая занимается экспортом газа – ред.) остаются в силе", – говорится в ответе. От дальнейших комментариев Eni отказалась.

Главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци в конце апреля заявил итальянским СМИ, что поставки российского газа в Италию упали почти до нуля.

Итальянская компания стремится полностью заместить объемы российского газа к 2025 году, используя контракты с такими странами-добытчиками газа, как Алжир, Египет, Мозамбик, Конго и Катар. До вторжения в Украину Италия импортировала около 40% газа из России.

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо ранее объявлял, что страна планирует положить конец своей зависимости от российского газа до конца этого года.