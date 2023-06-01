Президент Сербії вимагає відкликати мерів-албанців з міст на півночі Косова

Президент Сербії Александар Вучич закликав у четвер владу Косова відкликати мерів у муніципалітетах на півночі, щоб розрядити кризу, яка призвела до сутичок між сербськими протестувальниками і миротворцями НАТО та косовськими поліцейськими.

Про це Вучич сказав, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на B92.

"Я завжди намагаюся бути оптимістом і можу вам гарантувати, що Сербія зробить усе, щоб зберегти мир, і підійде до всього спокійно. Вони привели поліцію, якій заборонено бути там згідно з брюссельською угодою. Перший крок – відкликати нелегальних мерів", – сказав Вучич.

Він зазначив, що на саміті проведе непрості переговори щодо Косова з лідерами Німеччини і Франції.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб деякі люди зрозуміли, що 3,4% – це нелегітимні вибори… Я поговорю з Макроном і Шольцом та спробую повернути все на свої місця, але для танго потрібні двоє", – зазначив сербський президент, під відсотками маючи на увазі низьку явку під час нещодавніх виборів на півночі Косова.

Як відомо, США та ЄС різко розкритикували Косово через рішення призначити етнічних албанців мерами у муніципалітетах, де більшість населення становлять серби, незважаючи на те, що явка виборців на місцевих виборах там становила менше 4%.

Під час сутичок серби закидали миротворчі сили НАТО, які забезпечували порядок на тлі заворушень, запалювальними пристроями, камінням і пляшками.

Після цього Альянс вирішив направити ще 700 військових до Косова.

У відповідь на поглиблення кризи Вашингтон пішов навіть на скасування участі Косова у військових навчаннях під проводом США і заявив, що зараз "не має особливого ентузіазму" допомагати Приштині рухатись до членства в ЄС і НАТО.