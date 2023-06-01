Президент Сербии требует отозвать мэров-албанцев из городов на севере Косова

Президент Сербии Александар Вучич призвал в четверг власти Косова отозвать мэров в муниципалитетах на севере, чтобы разрядить кризис, который привел к столкновениям между сербскими протестующими и миротворцами НАТО и косовскими полицейскими.

Об этом Вучич сказал, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Молдове в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92.

"Я всегда стараюсь быть оптимистом и могу вам гарантировать, что Сербия сделает все, чтобы сохранить мир, и подойдет ко всему спокойно. Они привели полицию, которой запрещено быть там по брюссельскому соглашению. Первый шаг – отозвать нелегальных мэров", – сказал Вучич.

Он отметил, что на саммите проведет непростые переговоры по Косову с лидерами Германии и Франции.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы некоторые люди поняли, что 3,4% – это нелегитимные выборы... Я поговорю с Макроном и Шольцом и попробую вернуть все на свои места, но для танго нужны двое", – отметил сербский президент, под процентами имея в виду низкую явку во время недавних выборов на севере Косова.

Как известно, США и ЕС резко раскритиковали Косово из-за решения назначить этнических албанцев мэрами в муниципалитетах, где большинство населения составляют сербы, несмотря на то, что явка избирателей на местных выборах там составляла менее 4%.

Во время столкновений сербы забросали миротворческие силы НАТО, которые обеспечивали порядок на фоне беспорядков, зажигательными устройствами, камнями и бутылками.

После этого Альянс решил направить еще 700 военных в Косово.

В ответ на углубление кризиса Вашингтон пошел даже на отмену участия Косова в военных учениях под руководством США и заявил, что сейчас у него "нет особого энтузиазма" помогать Приштине двигаться к членству в ЕС и НАТО.