ЄС приєднався до Стамбульської конвенції

Рада Європейського Союзу в четвер схвалила приєднання ЄС до Конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, яке цитує "Європейська правда".

Приєднання ЄС до Стамбульської конвенції має сприяти зусиллям із забезпечення рівності між жінками та чоловіками.

"Насильство щодо жінок є не лише кримінальним злочином, але й крайнім наслідком дискримінації, що вкорінена в гендерній нерівності. Водночас насильство щодо жінок сприяє збереженню та посиленню цієї нерівності", – зазначають у Раді Євросоюзу.

Рішення означає, що ЄС приєднується до конвенції в контексті інституцій та практик державного управління Євросоюзу, а також стосовно питань, пов'язаних із судовою співпрацею у кримінальних справах, наданням притулку та недопущенням примусового повернення людей.

Приєднання союзу до Стамбульської конвенції стало можливим після того, як за це у травні висловився Європейський парламент.

Нині інституції ЄС розробляють закон про боротьбу із насильством щодо жінок та домашнім насильством. Серед іншого, він має намір криміналізувати низку злочинів на території ЄС, як-то обмін інтимними зображеннями без згоди, каліцтво жіночих статевих органів і кіберпереслідування.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами є першим міжнародним документом, який дає юридичне визначення насильству стосовно жінок і встановлює всеосяжну систему правових і політичних заходів для запобігання такому насильству, підтримки жертв і покарання кривдників.

Приєднання ЄС до Стамбульської конвенції не звільняє країни-члени від необхідності ратифікувати її самостійно. На території об’єднання цього не зробили ще шість держав – Болгарія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина та Чехія.