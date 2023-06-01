ЕС присоединился к Стамбульской конвенции

Совет Европейского Союза в четверг одобрил присоединение ЕС к Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, известной как Стамбульская конвенция.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

Присоединение ЕС к Стамбульской конвенции должно способствовать усилиям по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами.

"Насилие в отношении женщин является не только уголовным преступлением, но и крайним следствием дискриминации, укоренившейся в гендерном неравенстве. В то же время насилие в отношении женщин способствует сохранению и усилению этого неравенства", – отмечают в Совете Евросоюза.

Решение означает, что ЕС присоединяется к конвенции в контексте институтов и практик государственного управления Евросоюза, а также по вопросам, связанным с судебным сотрудничеством по уголовным делам, предоставлением убежища и недопущением принудительного возвращения людей.

Присоединение союза к Стамбульской конвенции стало возможным после того, как за это в мае высказался Европейский парламент.

Сейчас институты ЕС разрабатывают закон о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Среди прочего, он намерен криминализировать ряд преступлений на территории ЕС, таких как обмен интимными изображениями без согласия, увечье женских половых органов и киберпреследование.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями является первым международным документом, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер для предотвращения такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков.

Присоединение ЕС к Стамбульской конвенции не освобождает страны-члены от необходимости ратифицировать ее самостоятельно. На территории объединения этого не сделали еще шесть государств – Болгария, Латвия, Литва, Словакия, Венгрия и Чехия.