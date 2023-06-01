Німецькі ЗМІ повідомили про обшуки у близьких фігуранта справи про вибухи на "Північних потоках"

Німецькі слідчі в четвер здійснили обшуки в місті Франкфурт-на-Одері у родичів чоловіка, який нібито є причетним до вибухів на російських трубопроводах "Північні потоки" у Балтійському морі у вересні минулого року.

Про це йдеться в публікаціях Spiegel і Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Слідчі Генеральної прокуратури та Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини обшукали будинок "необвинуваченої особи" з метою отримати інформацію про людину, яку підозрюють у причетності до диверсії.

За даними ЗМІ, йдеться про чоловіка, який нібито використав підроблений паспорт на ім’я Cтефана М. для фрахтування судна "Андромеда". Воно, як уже повідомлялось, може бути судном, на якому фігуранти перевезли вибухівку для підриву.

Як пише Spiegel, слідчі могли шукати підказок, чому виконавці диверсії зупинились саме на особі М. Вони припускають, що сам М. не мав жодного стосунку до інциденту на "Північних потоках", а наявні у слідства докази можуть бути хибним слідом.

Чоловік, який нібито використав паспорт Стефана М., мешкає в місті на південний схід від Києва. Журналісти знайшли його профілі у соціальних мережах, які, як стверджується, належать українському піхотинцю.

Однак родичі чоловіка, з якими спілкувалася Süddeutsche Zeitung, заявили, що минулого року він узагалі не виїжджав із України.

Нагадаємо, у березні в західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750.

У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.