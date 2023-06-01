Немецкие СМИ сообщили об обысках у близких фигуранта дела о взрывах на "Северных потоках"

Немецкие следователи в четверг провели обыски в городе Франкфурт-на-Одере у родственников мужчины, который якобы причастен к взрывам на российских трубопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре прошлого года.

Об этом говорится в публикациях Spiegel и Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Следователи Генеральной прокуратуры и Федерального ведомства уголовной полиции Германии обыскали дом "необвиняемого лица" с целью получить информацию о человеке, которого подозревают в причастности к диверсии.

По данным СМИ, речь идет о мужчине, который якобы использовал поддельный паспорт на имя Стефана М. для фрахтования судна "Андромеда". Оно, как уже сообщалось, может быть судном, на котором фигуранты перевезли взрывчатку для подрыва.

Как пишет Spiegel, следователи могли искать подсказки, почему исполнители диверсии остановились именно на лице М. Они предполагают, что сам М. не имел никакого отношения к инциденту на "Северных потоках", а имеющиеся у следствия доказательства могут быть ложным следом.

Мужчина, который якобы использовал паспорт Стефана М., живет в городе к юго-востоку от Киева. Журналисты нашли его профили в социальных сетях, которые, как утверждается, принадлежат украинскому пехотинцу.

Однако родственники мужчины, с которыми общалась Süddeutsche Zeitung, заявили, что в прошлом году он вообще не выезжал из Украины.

Напомним, в марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

В конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.