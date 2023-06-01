У Польщі почали замінювати дорожні знаки з неправильним написанням Калінінграда

На польських трасах розпочалась заміна дорожніх знаків зі старим написанням Калінінграда й Калінінградської області після рішення урядової комісії затвердити новий варіант – Крулевець і Крулевецька область відповідно.

Про це в середу повідомила Генеральна дирекція національних доріг та автомагістралей Польщі, пише "Європейська правда".

Заміна знаків розпочалась у Вармінсько-Мазурському воєводстві з національної дороги №51 у селі Дивіти та Доброму Місті, а також сіл Возлавки й Лютри вздовж національної дороги №57.

Фото: Генеральна дирекція національних доріг та автомагістралей Польщі

Усього некоректне написання Калінінграда й області присутнє на 26 дорожніх знаках, які планується замінити до середини червня. Деякі зі знаків замінять повністю, на деяких коректну назву наклеють.

Усього на заміну піде близько 60 тисяч злотих (13 270 євро).

Фото: Генеральна дирекція національних доріг та автомагістралей Польщі

Нагадаємо, у травні комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

Для міста з російською назвою Калінінград у польській рекомендують уживати лише польську назву Крулевець, а для області – Крулевецька область.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що рішення Польщі змінити вживання у польській мові назв Калінінграду та області "межує з божевіллям". А тим часом про аналогічне перейменування вже задумались у Литві та Латвії.