В Польше начали заменять дорожные знаки с неправильным написанием Калининграда

На польских трассах началась замена дорожных знаков со старым написанием Калининграда и Калининградской области после решения правительственной комиссии утвердить новый вариант – Крулевец и Крулевецкая область соответственно.

Об этом в среду сообщила Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей Польши, пишет "Европейская правда".

Замена знаков началась в Варминско-Мазурском воеводстве с национальной дороги №51 в селе Дывиты и Добром Мисте, а также сел Возлавки и Лютры вдоль национальной дороги №57.

ФОТО: ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ ПОЛЬШИ

Всего некорректное написание Калининграда и области присутствует на 26 дорожных знаках, которые планируется заменить до середины июня. Некоторые из знаков заменят полностью, на некоторых корректное название наклеят.

Всего на замену уйдет около 60 тысяч злотых (13 270 евро).

ФОТО: ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ ПОЛЬШИ

Напомним, в мае комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, приняла решение больше не называть российский Калининград – Калининградом, а область – Калининградской.

Для города с русским названием Калининград в польской рекомендуют употреблять только польское название Крулевец, а для области – Крулевецкая область.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Польши изменить употребление в польском языке названий Калининграда и области "граничит с безумием". А тем временем об аналогичном переименовании уже задумались в Литве и Латвии.