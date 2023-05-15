У Латвії мовна комісія рекомендувала називати російський Калінінград історичною назвою

Експертна мовна комісія Латвії рекомендувала вживати у латиській мові на позначення російського Калінінграду його історичну балтійську або германську назву.

Як повідомляє "Європейська правда", 15 травня комісія розмістила відповідне оголошення.

"Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну германську назву Кенігсберг замість російської назви "Калінінград" на позначення відповідного російського ексклаву", – йдеться у тексті.

Глава МЗС Латвії вже прокоментував рішення комісії короткою фразою "Отже, Караляучі".

Нагадаємо, днями з аналогічною ініціативою виступили депутати литовського Сейму, запропонувавши називати місто у литовській мові Караляучюсом.

Поштовхом для цього стало рішення польської комісії стандартизації географічних назв за межами Польщі, яка рекомендувала називати Калінінград польською назвою Крулевець.