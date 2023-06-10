Молдова надасть Україні допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС

Молдова направить Україні допомогу на суму 4,2 млн леїв ($215 тисяч) для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків руйнування Каховської ГЕС росіянами.

Таке рішення ухвалила Національна комісія надзвичайних ситуацій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

До партії гуманітарної допомоги увійдуть водонасосні станції, надувні човни, продукти харчування та обладнання, необхідні для полегшення наслідків затоплення.

Обладнання нададуть із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.

Раніше стало відомо, що Молдова розглядає можливість відправити команду рятувальників у Херсонську область.

Напередодні Бельгія вирішила передати Україні 3,5 млн євро гуманітарної допомоги через підрив Каховської ГЕС.