Молдова предоставит Украине помощь для ликвидации последствий подрыва ГЭС
Молдова направит Украине помощь на сумму 4,2 млн леев ($215 тысяч) для ликвидации экологических и гуманитарных последствий разрушения Каховской ГЭС россиянами.
Такое решение приняла Национальная комиссия чрезвычайных ситуаций, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.
В партию гуманитарной помощи войдут водонасосные станции, надувные лодки, продукты питания и оборудование, необходимые для облегчения последствий затопления.
Оборудование предоставят из резервов Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и Агентства материальных резервов.
Ранее стало известно, что Молдова рассматривает возможность отправить команду спасателей в Херсонскую область.
Накануне Бельгия решила передать Украине 3,5 млн евро гуманитарной помощи из-за подрыва Каховской ГЭС.