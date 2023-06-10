Молдова предоставит Украине помощь для ликвидации последствий подрыва ГЭС

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Молдова направит Украине помощь на сумму 4,2 млн леев ($215 тысяч) для ликвидации экологических и гуманитарных последствий разрушения Каховской ГЭС россиянами. Такое решение приняла Национальная комиссия чрезвычайных ситуаций, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание Newsmaker. В партию гуманитарной помощи войдут водонасосные станции, надувные лодки, продукты питания и оборудование, необходимые для облегчения последствий затопления. Оборудование предоставят из резервов Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и Агентства материальных резервов. Ранее стало известно, что Молдова рассматривает возможность отправить команду спасателей в Херсонскую область. Накануне Бельгия решила передать Украине 3,5 млн евро гуманитарной помощи из-за подрыва Каховской ГЭС.



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