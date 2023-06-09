Бельгія передає Україні 3,5 млн євро гуманітарної допомоги через підрив Каховської ГЕС

Міністерство закордонних справ Бельгії у п’ятницю оголосило про надання Україні термінової гуманітарної допомоги для подолання наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Про це йдеться в заяві бельгійського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Допомогу Україні Бельгія надасть через урядовий механізм B-FAST, який використовується для підтримки іноземних держав у кризових ситуаціях.

Щоб допомогти людям, які постраждали від повені, B-FAST надасть обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тисяч євро.

У співпраці з Міністерством охорони здоров’я України надасть медичне обладнання на суму 1,6 мільйона євро – ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води, а також забезпечить зневоднені сухі пайки для евакуйованих.

На підставі офіційного запиту, отриманого через європейський координаційний механізм, B-FAST закупить генератори вартістю 1,5 мільйона євро і направить їх у райони, які постраждали від повені.

Нарешті, з раніше оголошеного пакету гуманітарної допомоги Україні у 24 мільйони євро на цей рік 7 мільйонів євро підуть до Гуманітарного фонду ООН для України.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу надати Україні термінову гуманітарну допомогу через екологічну катастрофу, спричинену підривом Каховської ГЕС.

ЄС застосував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні. Перші внески вже зробили Німеччина, Австрія, Литва, Латвія та Польща, а також Чехія.