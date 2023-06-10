Лидера партии власти Грузии забросали "российскими рублями"

Студенты Тбилисского государственного университета забросали председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе распечатанными купюрами российских рублей, намекая на пророссийский курс, который взяла грузинская власть.

Об этом сообщило издание SOVA, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе читал лекцию по конституции в тбилисском государственном университете имени Джавахишвили, а после выхода из аудитории студенты забросали главу партии власти Грузии распечатанными рублями.

Студенты Тбилисского государственного университета забросали председателя «Грузинской мечты» рублями – как символ пророссийского курса, в котором обвиняют власти



Ираклий Кобахидзе читал в университете лекцию по Конституции. pic.twitter.com/JmmE66T5TH — Ateo Breaking Telegram-канал (@AteoBreaking) June 10, 2023

Студенты университета все чаще сопровождают Кобахидзе подобными акциями-перформансами, с тех пор как "Грузинская мечта" и ее глава поддержали проваленный закон "об иноагентах".

11 марта студенты планировали акцию протеста, о чем заранее проинформировали общественность, однако в тот день Кобахидзе отменил свою лекцию.

Кобахидзе назвал тех, кто забрасывал его распечатанными рублями, "дезориентированными". Он утверждал, что была провокация, организованная частной телекомпанией Formula.

"На самом деле пришли молодые люди, связанные с телекомпанией Formula, всячески "дезориентированные". Наша цель должна заключаться в том, чтобы спасти этих молодых людей, и мне кажется их можно спасти...", – сказал Кобахидзе.

Напомним, 2 июня под стенами парламента Грузии активисты протестовали против разворота власти к России и за сохранение демократических прав и свобод.

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