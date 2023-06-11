Глава військової розвідки Швеції: РФ намагається зупинити наш вступ до НАТО

Росія діє і вкладає ресурси, щоб зупинити членство Швеції в НАТО.

Про це заявив Томас Нільссон у своєму першому інтерв'ю телекомпанії SVT на посаді нового керівника Служби військової розвідки і безпеки Must, передає "Європейська правда".

"Ми бачимо, що Росія проводить кампанії впливу різними способами" – сказав він.

"Вони хочуть вплинути на громадську думку і процес прийняття рішень у Швеції, на те, що ми зазвичай називаємо внутрішнім важливим ядром: нашу демократію і наш спосіб життя, який ми самі обрали. Вони намагаються вплинути на це, і вони також намагалися вплинути на заявку на членство", – пояснив Нільссон.

За словами генерал-лейтенанта, за російськими операціями стоїть як державний актор Росія, так і посередники, так звані проксі-актори.

"Ми бачили різні приклади, які ми інтерпретуємо як дії, що йдуть від Росії як державного суб'єкта. Деякі речі ви робите самі, інші – через своїх представників" – зазначив він.

Томас Нільссон не хоче заглиблюватися в те, чи є нещодавні антинатовські демонстрації прикладами думок, які, як підозрює влада, керуються іноземною державою, але він стверджує, що є кілька прикладів спроб впливу як відкритого, так і прихованого характеру. Заяви Росії про "військово-технічні заходи" у разі вступу Швеції до НАТО є одним з них.

На додаток до шведського процесу вступу до НАТО, є кілька очевидних мішеней для шпигунських і диверсійних операцій іноземних держав у Швеції, над якими працює Must. Це стосується, серед іншого, переозброєння збройних сил, нових полків і шведських поставок бойових машин і боєприпасів в Україну.

"Росія заявила, як вона ставиться до цієї підтримки, тож зрозуміло, що існує загроза для неї. Ми включили це в наше планування і вжили відповідних заходів", – сказав Нільсон.

Туреччина та Угорщина, які підтримують зв'язки з Росією, є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у минулу неділю вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.