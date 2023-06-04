Столтенберг після зустрічі з Ердоганом: Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у неділю вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Про це Столтенберг заявив після зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі, передає кореспондент "Європейської правди".

Генсек НАТО підкреслив, що Туреччина має "легітимні безпекові запевнення", оскільки жоден інший член Альянсу не зазнав такої кількості терористичних атак.

"Швеція вжила значних конкретних заходів, щоб задовольнити побоювання Туреччини, зокрема внесла поправки до конституції, припинила дію ембарго на продаж зброї та посилила контртерористичну співпрацю. Лише кілька днів тому набуло чинності важливе антитерористичне законодавство", – перерахував він.

"Отже, Швеція виконала свої зобов’язання", – підсумував Столтенберг, пізніше додавши, що сподівається на вступ Стокгольма в НАТО "до саміту у Вільнюсі".

Генсек Альянсу визнав, що в Анкарі негативно реагують на антитурецькі й антинатовські демонстрації у Швеції, зауваживши, що всі члени НАТО мають захищати свободу слова і зборів.

"Та ми маємо пам’ятати, чому ці демонстрації мають місце: їхні організатори хочуть зупинити вступ Швеції в НАТО й припинити її контртерористичну співпрацю з Туреччиною і послабити Альянс. Ми не повинні дозволити їм досягти успіху", – підсумував він.

Столтенберг також анонсував зустріч учасників Постійного механізму стабілізації, створеного за підсумками саміту в Мадриді минулого року для вступу до Альянсу нових членів, "на тижні, починаючи з 12 червня".

Як відомо, протокол про вступ Швеції до НАТО не ратифікували лише дві країни – Угорщина та Туреччина. Остання закидає Стокгольму ігнорування її вимог про екстрадицію кількох десятків активістів, які та вважає причетними до тероризму курдів.

В експертних колах вважають, що проведення виборів у Туреччині відкриває нове "вікно можливостей" для завершення вступу Швеції, оскільки питання перестає бути передвиборчою картою Ердогана.

Президент США Джо Байден також вважає, що Швеція найближчим часом стане новим членом НАТО.