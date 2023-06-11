Глава военной разведки Швеции: РФ пытается остановить наше вступление в НАТО

Россия действует и вкладывает ресурсы, чтобы остановить членство Швеции в НАТО.

Об этом заявил Томас Нильссон в своем первом интервью телекомании SVT в должности нового руководителя Службы военной разведки и безопасности Must, передает "Европейская правда".

"Мы видим, что Россия проводит кампании влияния различными способами", – сказал он.

"Они хотят повлиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Швеции, на то, что мы обычно называем внутренним важным ядром: нашу демократию и наш образ жизни, который мы сами выбрали. Они пытаются повлиять на это, и они также пытались повлиять на заявку на членство", – пояснил Нильссон.

По словам генерал-лейтенанта, за российскими операциями стоит как государственный актор Россия, так и посредники, так называемые прокси-акторы.

"Мы видели различные примеры, которые мы интерпретируем как действия, исходящие от России как государственного субъекта. Некоторые вещи вы делаете сами, другие – через своих представителей" – отметил он.

Томас Нильссон не хочет углубляться в то, являются ли недавние антинатовские демонстрации примерами мнений, которые, как подозревают власти, управляются иностранным государством, но он утверждает, что есть несколько примеров попыток влияния как открытого, так и скрытого характера. Заявления России о "военно-технических мерах" в случае вступления Швеции в НАТО является одним из них.

В дополнение к шведскому процессу вступления в НАТО, есть несколько очевидных мишеней для шпионских и диверсионных операций иностранных государств в Швеции, над которыми работает Must. Это касается, среди прочего, перевооружения вооруженных сил, новых полков и шведских поставок боевых машин и боеприпасов в Украину.

"Россия заявила, как она относится к этой поддержке, поэтому понятно, что существует угроза для нее. Мы включили это в наше планирование и приняли соответствующие меры", – сказал Нильсон.

Турция и Венгрия, которые поддерживают связи с Россией, являются единственными странами-членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявку Швеции, что требует единодушной ратификации.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в минувшее воскресенье в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.