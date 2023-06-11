Кожен третій молодий чоловік у Німеччині вважає насильство над жінками "прийнятним"

Третина молодих чоловіків у віці від 18 до 35 років у Німеччині вважають прийнятним "розпускати руки" під час суперечки зі своєю партнеркою.

Про це свідчать результати загальнонаціонального репрезентативного дослідження, проведеного організацією Plan International Germany, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

33% опитаних чоловіків у віці від 18 до 35 років заявили, що вважають "прийнятним вдаватися до фізичної сили в суперечці з партнеркою.

34% вже вдавалися до насильства по відношенню до жінок, щоб прищепити їм повагу, йдеться у повідомленні.

Карстен Касснер, фахівець Федерального чоловічого форуму, сказав, що був "шокований" результатами дослідження. "Проблема в тому, що третина опитаних чоловіків применшують фізичне насильство над жінками. Це потрібно терміново змінювати", – сказав Касснер.

Крім того, респонденти висловили високий рівень відрази до демонстрації гомосексуальності на публіці. 48 відсотків сказали, що це їх "турбує".

Дослідження також показує, що образ традиційної "домогосподарки", схоже, міцно закріпився у свідомості багатьох чоловіків: 52% опитаних вбачають свою роль у тому, щоб заробляти достатньо грошей, щоб жінка в основному дбала про себе і могла піклуватися про домашнє господарство. Згідно з даними, кожен другий молодий чоловік не хоче вступати у стосунки з жінкою, якщо вона вже мала багато сексуальних партнерів.

Багато чоловіків в принципі готові працювати задля більшої рівності та проти рольових стереотипів, але не втілюють це в конкретні дії, вважає Касснер. За його словами, змінити рамкові умови – це також завдання політики. Хорошим прикладом є запланована федеральним урядом оплачувана відпустка для батьків після народження дитини.

Для дослідження було опитано 1000 чоловіків і 1000 жінок у віці від 18 до 35 років по всій країні з 9 по 21 березня за допомогою стандартизованого письмового онлайн-опитування.

Нагадаємо, 1 червня Рада Європейського Союзу схвалила приєднання ЄС до Конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.