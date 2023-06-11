Каждый третий молодой мужчина в Германии считает насилие над женщинами "приемлемым"

Треть молодых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в Германии считают приемлемым "распускать руки" во время спора со своей партнершей.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального репрезентативного исследования, проведенного организацией Plan International Germany, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

33% опрошенных мужчин в возрасте от 18 до 35 лет заявили, что считают "приемлемым прибегать к физической силе в споре с партнершей.

34% уже прибегали к насилию по отношению к женщинам, чтобы привить им уважение, говорится в сообщении.

Карстен Касснер, специалист Федерального мужского форума, сказал, что был "шокирован" результатами исследования. "Проблема в том, что треть опрошенных мужчин преуменьшают физическое насилие над женщинами. Это нужно срочно менять", – сказал Касснер.

Кроме того, респонденты выразили высокий уровень отвращения к демонстрации гомосексуальности на публике. 48 процентов сказали, что это их "беспокоит".

Исследование также показывает, что образ традиционной "домохозяйки", похоже, прочно закрепился в сознании многих мужчин: 52% опрошенных видят свою роль в том, чтобы зарабатывать достаточно денег, чтобы женщина в основном заботилась о себе и могла заботиться о домашнем хозяйстве. Согласно данным, каждый второй молодой мужчина не хочет вступать в отношения с женщиной, если она уже имела много сексуальных партнеров.

Многие мужчины в принципе готовы работать ради большего равенства и против ролевых стереотипов, но не воплощают это в конкретные действия, считает Касснер. По его словам, изменить рамочные условия – это также задача политики. Хорошим примером является запланированный федеральным правительством оплачиваемый отпуск для родителей после рождения ребенка.

Для исследования было опрошено 1000 мужчин и 1000 женщин в возрасте от 18 до 35 лет по всей стране с 9 по 21 марта с помощью стандартизированного письменного онлайн-опроса.

Напомним, 1 июня Совет Европейского Союза одобрил присоединение ЕС к Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, известной как Стамбульская конвенция.