Представники "Талібану" прибули до Норвегії на конференцію, організовану МЗС

У Норвегію прибули представники "Талібану", яких запросили на організовану Міністерством закордонних справ конференцію як представників фактичної влади Афганістану.

Про це повідомляє норвезьке VG, пише "Європейська правда".

Виданню стало відомо, що ці представники уряду "Талібану" прибули для участі у конференції Oslo Forum, організованій норвезьким МЗС.

Міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт на запит видання підтвердила цю інформацію.

Як зазначила міністерка, ці троє осіб не входять до політичного керівництва "Талібану". "На форумі вони зустрінуться з представниками громадянського суспільства Афганістану та представниками інших країн, щоби обговорити найбільші виклики для країни", – прокоментувала глава МЗС.

За її словами, в інтересах народу Афганістану зараз – щоби міжнародна спільнота покладала відповідальність на "Талібан" за ситуацію в країні, і в інтересах Норвегії – щоби Афганістан не став знову затишною гаванню для терористів.

"Ізолювати Афганістан зараз було би поганим сценарієм, і для афганського народу, і для нас. Це може погіршити ситуацію для афганців та призвести до розвитку в країні терористичних груп, таких як ІДІЛ. Це збільшило би безпекову загрозу для Європи", – зазначила міністерка.

На її думку, така зустріч є нагодою вплинути на "Талібан" у питаннях, що стосуються гуманітарної ситуації та порушення прав людини.

Міністерка додала, що з "Талібаном" контактують і інші західні держави, і ООН.

Видання нагадує, що подібний прецедент вже був у січні 2022 року. Цього разу присутні посадовці набагато нижчого рівня.

Нагадаємо, навесні цього року ЄС уперше запровадив санкції через порушення прав жінок, у тому числі проти двох міністрів уряду "Талібану" в Афганістані.