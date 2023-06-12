Представители "Талибана" прибыли в Норвегию на конференцию, организованную МИД

В Норвегию прибыли представители "Талибана", которых пригласили на организованную Министерством иностранных дел конференцию как представителей фактической власти Афганистана.

Об этом сообщает норвежское VG, пишет "Европейская правда".

Изданию стало известно, что эти представители правительства "Талибана" прибыли для участия в конференции Oslo Forum, организованной норвежским МИД.

Министр иностранных дел Анникен Хуитфельдт на запрос издания подтвердила эту информацию.

Эти три человека не входят в политическое руководство "Талибана", отметила глава МИД. "На форуме они встретятся с представителями гражданского общества Афганистана и представителями других стран, чтобы обсудить самые большие вызовы для страны", – прокомментировала министр.

По ее словам, в интересах народа Афганистана сейчас – чтобы международное сообщество возлагало ответственность на "Талибан" за ситуацию в стране, и в интересах Норвегии – чтобы Афганистан не стал снова уютной гаванью для террористов.

"Изолировать Афганистан сейчас было бы плохим сценарием, и для афганского народа, и для нас. Это может ухудшить ситуацию для афганцев и привести к развитию в стране террористических групп, таких как ИГИЛ. Это увеличило бы угрозу безопасности для Европы", – отметила глава МИД.

По ее мнению, такая встреча является возможностью повлиять на "Талибан" в вопросах, касающихся гуманитарной ситуации и нарушения прав человека.

Хуитфельдт добавила, что с "Талибаном" контактируют и другие западные государства, и ООН.

Издание напоминает, что подобный прецедент уже был в январе 2022 года. На этот раз присутствовали должностные лица гораздо более низкого уровня.

Напомним, весной этого года ЕС впервые ввел санкции из-за нарушения прав женщин, в том числе против двух министров правительства "Талибана" в Афганистане.