В англійському Ноттінгемі повідомили про "великий інцидент" з трьома загиблими

В англійському місті Ноттінгем зранку у вівторок знайшли на вулиці трьох загиблих – поліція оголосила про "великий інцидент" і повідомила про затримання підозрюваного.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У поліції повідомили, що їх викликали відразу після 4 ранку, коли на вулиці було знайдено двох мертвих людей.

Потім офіцерів викликали на інший інцидент, що стався трохи більше ніж за милю звідси, де фургон намагався переїхати трьох людей. Наразі вони перебувають на лікуванні в лікарні.

Третій чоловік також був знайдений мертвим неподалік.

Поліція заарештувала 31-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, і він залишається під вартою.

За повідомленням поліції Ноттінгемширу, офіцери та інші екстрені служби в декількох місцях мають справу з "серйозним інцидентом", що триває.

Трамвайна мережа Nottingham Express Transit (NET) також повідомила, що призупинила всі послуги через "серйозні поліцейські інциденти в місті та передмісті".

Через слідчі дії перекрито шість вулиць у місті.

"Ми вважаємо, що ці три інциденти пов'язані між собою, і ми затримали одну особу. Розслідування перебуває на початковій стадії, і команда детективів працює над тим, щоб точно встановити, що саме сталося", – заявили у поліції.

Нагадаємо, 15-річний хлопець був застрелений і троє отримали поранення в суботу ввечері біля центру Фарста на півдні Стокгольма.