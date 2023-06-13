В английском Ноттингеме сообщили о "крупном инциденте" с тремя погибшими

В английском городе Ноттингем утром во вторник нашли на улице трех погибших – полиция объявила о "крупном инциденте" и сообщила о задержании подозреваемого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В полиции сообщили, что их вызвали сразу после 4 утра, когда на улице были найдены два мертвых человека.

Затем офицеров вызвали на другой инцидент, произошедший чуть более чем в миле отсюда, где фургон пытался переехать трех человек. В настоящее время они находятся на лечении в больнице.

Третий человек также был найден мертвым неподалеку.

Полиция арестовала 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве, и он остается под стражей.

По сообщению полиции Ноттингемшира, офицеры и другие экстренные службы в нескольких местах имеют дело с продолжающимся "серьезным инцидентом".

Трамвайная сеть Nottingham Express Transit (NET) также сообщила, что приостановила все услуги из-за "серьезных полицейских инцидентов в городе и пригороде".

Из-за следственных действий перекрыто шесть улиц в городе.

"Мы считаем, что эти три инцидента связаны между собой, и мы задержали одного человека. Расследование находится на начальной стадии, и команда детективов работает над тем, чтобы точно установить, что именно произошло", – заявили в полиции.

Напомним, 15-летний подросток был застрелен и трое получили ранения в субботу вечером возле центра Фарста на юге Стокгольма.