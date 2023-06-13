Підрив Каховської ГЕС: у Єврокомісії розповіли про надану Україні допомогу

На цей час в Україну надійшла допомога вже 14 країн-членів ЄС для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС; план реагування на випадок катастрофи був готовий заздалегідь.

Як пише "Європейська правда", про це розповів віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс зазначив, що Координаційний центр екстреного реагування з перших годин був на контакті з українською стороною.

На цей час допомогу запропонували 14 країн-членів. "Це включає 76 човнів, понад 300 помп, 160 000 предметів для облаштування прихистку", – розповів віцепрезидент Єврокомісії.

За його словами, швидка реакція була можливою завдяки завчасній підготовці до такого сценарію.

"Ще відколи російські сили взяли дамбу під контроль, Координаційний центр екстреного реагування зробив детальний аналіз та моделювання наслідків у разі різних ступенів пошкодження дамби. Ці оцінки постійно оновлювали і ділилися ними з Україною і службами надзвичайних ситуацій для планування й готовності", – розповів Валдіс Домбровскіс.

Він додав, що ЄС обурені повідомленнями про обстріли з російського боку українських волонтерів, які намагаються рятувати людей з підтоплених районів.

У понеділок міністр закордонних справ України повідомляв, що допомогу для України виділили 19 країн, вантажі 12 з них вже прибули.