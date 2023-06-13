Подрыв Каховской ГЭС: в Еврокомиссии рассказали о предоставленной Украине помощи

В настоящее время в Украину поступила помощь уже 14 стран-членов ЕС для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС; план реагирования на случай катастрофы был готов заранее.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Домбровскис отметил, что Координационный центр экстренного реагирования с первых часов был на контакте с украинской стороной.

На данный момент помощь предложили 14 стран-членов. "Это включает 76 лодок, более 300 насосов, 160 000 предметов для обустройства убежища", – рассказал вице-президент Еврокомиссии.

По его словам, быстрая реакция была возможной благодаря заблаговременной подготовке к такому сценарию.

"Еще с тех пор, как российские силы взяли дамбу под контроль, Координационный центр экстренного реагирования сделал детальный анализ и моделирование последствий в случае различных степеней повреждения дамбы. Эти оценки постоянно обновляли и делились ими с Украиной и службами чрезвычайных ситуаций для планирования и готовности", – рассказал Валдис Домбровскис.

Он добавил, что ЕС возмущены сообщениями об обстрелах с российской стороны украинских волонтеров, которые пытаются спасать людей из подтопленных районов.

В понедельник министр иностранных дел Украины сообщал, что помощь для Украины выделили 19 стран, грузы 12 из них уже прибыли.