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Вже 12 країн надіслали допомогу в Україну на тлі підриву Каховської ГЕС – Кулеба

Понеділок, 12 червня 2023, 19:49

Україна на цей час отримала гуманітарну допомогу вже з 12 країн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, ще частина вантажів у дорозі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "єдиного марафону". 

Кулеба зазначив, що на цей час допомогу виділили вже 19 країн. "З них гуманітарна допомога з 12 країн вже прибула, далі прибуватиме з решти семи. Плюс додаватимуться нові країни, з якими ми працюємо", – зазначив міністр закордонних справ. 

Він деталізував, що серед наданого – понад 150 генераторів, більше 120 надувних човнів, у яких є велика потреба для евакувації людей і тварин, 400 помп і насосів, близько півмільйона таблеток для очищення води, пальне, питна вода, пакети, сухпайки.

Кулеба додав, що передавати гуманітарну допомогу для мешканців правобережжя почали і міжнародні організації – Червоний Хрест та ООН.

Міністр також повідомив, що ООН готова відправити місію допомоги постраждалим на лівобережжі Херсонщини, для цього очікують гарантій від російської сторони. 

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