В Італії після смерті Берлусконі вперше оголосили жалобу за колишнім прем'єром

Уряд Італії вирішив оголосити середу 14 червня днем національної жалоби – в цей день відбудуться державні похорони бізнесмена, колишнього прем’єр-міністра й лідера партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

День національної жалоби передбачає приспущення прапорів на фасадах усіх державних будівель і додавання двох смуг чорної вуалі для регіональних прапорів. Крім того, в день жалоби державні службовці зобов'язані скасувати публічні заходи, в той час як магазини можуть прийняти рішення про закриття своїх вітрин на цілий день.

Державні похорони в Італії передбачають присутність шести карабінерів у повному обмундируванні, які віддають військові почесті труні при вході й на виході з церкви. Також планується офіційна поминальна промова.

Італійське законодавство не визначає, в яких випадках має оголошуватись національна жалоба. Випадок Берлусконі – перший, коли вона настає у зв’язку зі смертю колишнього прем’єр-міністра.

За останні 30 років, пише італійська редакція Huffington Post, національну жалобу й державні похорони оголошували у зв’язку зі смертю двох експрем’єрів – Джованні Леоне у 2001 році й Карло Адзеліо Кампі у 2016-му, але вони обидва також були президентами Італії.

"Хай там як, випадок Сільвіо Берлусконі – перший, коли національна жалоба була оголошена за колишнім прем'єр-міністром", – підкреслює ANSA.

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років у понеділок, 12 червня.

Сільвіо Берлусконі очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік. Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України. Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Перед цим Берлусконі сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри", а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд "гідних людей".