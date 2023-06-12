Сільвіо Берлусконі помер у лікарні

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Повідомлення про смерть експрем'єра з'явилося після того, як зранку до лікарні прибув брат Берлусконі Паоло разом із дітьми експрем'єра.

Нагадаємо, у п'ятницю Берлусконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не було пов'язано з критичною ситуацією.

Зазначалося, що Берлусконі перебував у звичайній палаті. Він сам прибув до лікарні.

Його госпіталізували до лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, звідки його виписали 19 травня після 45 днів перебування в стаціонарі.

Перед тим 86-річного політика терміново доставили до лікарні 5 квітня й залишили в реанімації понад 10 днів. Після госпіталізації лікарі повідомили, що Берлусконі хворий на хронічний мієломоноцитарний лейкоз – рак крові.

Сільвіо Берлусконі очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік. Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України.

Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Перед цим Берлусконі сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри", а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд "гідних людей".

Пізніше італійські ЗМІ опублікували аудіозапис зустрічі Берлусконі з однопартійцями, де він прямо звинувачує Україну та її президента Володимира Зеленського у війні.

У лютому 2023 року, коментуючи зустріч прем'єрки Італії Джорджії Мелоні та президента Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, Берлусконі заявив, що він би не зустрічався із Зеленським, якби був прем’єром. Також Берлусконі сказав, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України, Росія б не вторглася.