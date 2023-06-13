В Италии после смерти Берлускони впервые объявили траур по бывшему премьеру

Правительство Италии решило объявить среду 14 июня днем национального траура – в этот день состоятся государственные похороны бизнесмена, бывшего премьер-министра и лидера партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

День национального траура предусматривает приспускание флагов на фасадах всех государственных зданий и добавление двух полос черной вуали для региональных флагов. Кроме того, в день траура государственные служащие обязаны отменить публичные мероприятия, в то время как магазины могут принять решение о закрытии своих витрин на целый день.

Государственные похороны в Италии предусматривают присутствие шести карабинеров в полном обмундировании, которые отдают воинские почести гробу при входе и на выходе из церкви. Также планируется официальная поминальная речь.

Итальянское законодательство не определяет, в каких случаях должен объявляться национальный траур. Случай Берлускони – первый, когда он наступает в связи со смертью бывшего премьер-министра.

За последние 30 лет, пишет итальянская редакция Huffington Post, национальный траур и государственные похороны объявляли в связи со смертью двух экс-премьеров – Джованни Леоне в 2001 году и Карло Адзелио Кампи в 2016-м, но они оба также были президентами Италии.

"Как бы то ни было, случай Сильвио Берлускони – первый, когда национальный траур был объявлен по бывшему премьер-министру", – подчеркивает ANSA.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет в понедельник, 12 июня.

Сильвио Берлускони возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год. Политик известен дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и отличился неоднозначными заявлениями об Украине. В частности, в октябре 2022 года он заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать только помощь в восстановлении.

Перед этим Берлускони сказал, что к войне против Украины "Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры", а целью вторжения было якобы создать в Киеве правительство "достойных людей".