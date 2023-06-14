Британська поліція продовжує шукати мотив убивств у Ноттінгемі

У середу британська поліція допитує чоловіка за підозрою у вбивствах, з'ясовуючи мотив нападу з ножем і наїзду фургоном в центральному англійському місті Ноттінгем, в результаті якого троє людей загинули, а ще одна людина перебуває в критичному стані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Двоє 19-річних молодих людей, хлопець і дівчина, студенти університету, були знайдені мертвими на центральній вулиці міста з ножовими пораненнями після того, як у вівторок близько 4 години ранку надійшло повідомлення в поліцію. Ще один 50-річний чоловік також був знайдений мертвим з ножовими пораненнями на дорозі неподалік.

Фургон, викрадений у 50-річної жертви, наїхав на трьох людей, в результаті чого один з них опинився в лікарні з важкими пораненнями.

Після того як транспортний засіб було зупинено, поліція застосувала електрошокер, щоб заарештувати 31-річного чоловіка, і заявила, що не розшукує інших підозрюваних.

Співробітники контртерористичної служби допомагають у розслідуванні, але головний констебль поліції Ноттінгемширу Кейт Мейнелл заявила, що вони не мають жодних версій щодо того, що сталося. BBC повідомляє, що підозрюваний, ймовірно, є мігрантом західноафриканського походження, який мав проблеми з психічним здоров'ям.

"Ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях розслідування і повинні визначити мотиви цих нападів", – сказав Мейнелл.

Інцидент шокував місто, особливо студентську спільноту, адже в Ноттінгемі розташовані два університети, в яких навчається понад 50 тисяч студентів.

Британські ЗМІ повідомили, що одна з двох жертв-підлітків на ім'я Грейс Кумар грала в хокей за збірну Англії до 18 років. Інший, Барнабі Веббер, був затятим гравцем у крикет.

Студенти Ноттінгемського університету зазнали нападу, коли поверталися додому з вечірки після іспитів.