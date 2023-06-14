Британская полиция продолжает искать мотив убийств в Ноттингеме

В среду британская полиция допрашивает мужчину по подозрению в убийствах, выясняя мотив нападения с ножом и наезда фургоном в центральном английском городе Ноттингем, в результате которого три человека погибли, а еще один человек находится в критическом состоянии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Двое 19-летних молодых людей, парень и девушка, студенты университета, были найдены мертвыми на центральной улице города с ножевыми ранениями после того, как во вторник около 4 часов утра поступило сообщение в полицию. Еще один 50-летний мужчина также был найден мертвым с ножевыми ранениями на дороге неподалеку.

Фургон, угнанный у 50-летней жертвы, наехал на трех человек, в результате чего один из них оказался в больнице с тяжелыми ранениями.

После того как транспортное средство было остановлено, полиция применила электрошокер, чтобы арестовать 31-летнего мужчину, и заявила, что не разыскивает других подозреваемых.

Сотрудники контртеррористической службы помогают в расследовании, но главный констебль полиции Ноттингемшира Кейт Мейнелл заявила, что у них нет никаких версий по поводу того, что произошло. BBC сообщает, что подозреваемый, вероятно, является мигрантом западноафриканского происхождения, имеющим проблемы с психическим здоровьем.

"Мы все еще находимся на ранних стадиях расследования и должны определить мотивы этих нападений", – сказал Мейнелл.

Инцидент шокировал город, особенно студенческое сообщество, ведь в Ноттингеме расположены два университета, в которых учится более 50 тысяч студентов.

Британские СМИ сообщили, что одна из двух жертв-подростков по имени Грейс Кумар играла в хоккей за сборную Англии до 18 лет. Другой, Барнаби Веббер, был заядлым игроком в крикет.

Студенты Ноттингемского университета подверглись нападению, когда возвращались домой с вечеринки после экзаменов.